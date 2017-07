A Usina Guariroba de Pontes Gestal entrou em contato com o A Cidade na tarde desta quarta-feira para informar que lamenta o ocorrido

publicado em 19/07/2017

Segundo a empresa, com o impacto, a estrutura da portaria desabou sobre três pessoas que estavam em seu interior, dois caminhoneiros e um dos seguranças contratados da empresa (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Votuporanga)

Da redação

A Usina Guariroba de Pontes Gestal entrou em contato com o A Cidade na tarde desta quarta-feira para informar que “lamenta profundamente informar um acidente ocorrido nesta manhã, quando o segundo conjunto de um caminhão de transporte de cana se desprendeu, vindo a colidir com a portaria de visitantes da unidade”.

Segundo a empresa, com o impacto, a estrutura da portaria desabou sobre três pessoas que estavam em seu interior, dois caminhoneiros e um dos seguranças contratados da empresa. Ela ainda explicou que o socorro foi iniciado prontamente pela brigada de segurança da Usina, e contou também com a atuação do Corpo de Bombeiros.

“As três vítimas foram levadas para o Hospital, duas estão fora de perigo, mas, infelizmente, um dos motoristas, não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas”, afirmou a assessoria da Brunge Brasil. O acidente comoveu toda a população da cidade e região.

Segundo a Santa Casa de Votuporanga, C.C., de 48 anos, vítima do desabamento na usina de Pontes Gestal deu entrada no Pronto Socorro às 9h50.

As Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e São José do Rio Preto e a Unidade de Suporte Avançado, a USA, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, se mobilizaram até Pontes Gestal para socorrer as vítimas do acidente. Chegando na usina, as ambulâncias da unidade e da Prefeitura de Pontes Gestal haviam socorrido os três feridos, informou a Corporação de Votuporanga. (Colaborou Gabriele Reginaldo)