A reportagem do jornal A Cidade conversou com a principal torcida organizada do Mirassol, que joga amanhã no Maracanã

publicado em 08/08/2025

A Fúria do Leão estará no Maracanã neste dia histórico para o Leão (Foto: Marcos Freitas / Mirassol FC)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEste sábado promete ser um marco inesquecível na história do Mirassol Futebol Clube. Pela primeira vez, a equipe do interior paulista pisará no gramado mais emblemático do futebol brasileiro: o Estádio do Maracanã. A partida contra o Flamengo, válida pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A, está marcada para as 18h30 e será muito mais do que apenas um jogo – será um símbolo de conquista, perseverança e paixão por parte de um time e de uma torcida que nunca deixaram de acreditar.O Maracanã, palco de finais de Copa do Mundo e de momentos lendários do futebol mundial, abrirá suas portas para o Leão, que vem trilhando um caminho sólido desde o acesso à elite do futebol nacional. E para essa estreia histórica, a torcida mirassolense também fará bonito. A expectativa é que pelo menos 500 torcedores do Mirassol – os da caravana e muitos outros de diversas localidades do país – estejam presentes nas arquibancadas do estádio carioca, colorindo uma parte do Maraca com as cores amarela e verde.Entre os grupos organizados que estarão representando o clube na capital fluminense, está a torcida Fúria do Leão, que prepara uma verdadeira caravana para acompanhar o time de perto neste momento tão simbólico. Serão quatro ônibus rumo ao Rio de Janeiro, com saída marcada para as 20h de hoje, partindo de Mirassol com destino à realização de um sonho antigo de seus torcedores.A reportagem do jornalconversou com Marcio Lhamas, mais conhecido como Marcinho, presidente da Fúria do Leão, que lidera com entusiasmo a organização da viagem. Para ele, este não é apenas mais um jogo fora de casa, mas uma celebração que carrega um peso emocional imensurável para todos que acompanham o clube há anos. “A ansiedade e a expectativa são grandes. O Mirassol Futebol Clube está numa crescente e nós vamos em todos os jogos fora de casa, fazemos nossas caravanas. No ano passado, fomos em todos da Série B; quando não pode ir um ônibus cheio, a gente manda algum representante”, relata Marcinho, deixando evidente o comprometimento de uma torcida que acompanha o Leão nos bons e nos maus momentos.O sentimento de quem vai ao Maracanã neste sábado não é apenas de festa, mas também de reconhecimento por uma trajetória de muito esforço e dedicação. A Fúria do Leão acompanhou de perto a evolução do clube, das fases mais modestas às campanhas de destaque que levaram o Mirassol até a elite do futebol nacional. “O sentimento nosso é de gratidão. Muita gente pensa que a torcida Fúria do Leão chegou agora, mas nós mesmo estamos com a torcida desde 2004. Então, o nosso sentimento em participar desse momento histórico é de dever cumprido e de orgulho do clube, da cidade, da diretoria, dos jogadores. Para nós, é um momento único na vida, porque nós lutamos muito por isso”, destaca o presidente, emocionado com a dimensão da conquista.O jogo no Maracanã será simbólico também por marcar o encerramento da primeira metade da competição, consolidando a presença do Mirassol na Série A com dignidade e competitividade. Mais do que os três pontos em disputa, o duelo contra o Flamengo representa a coroação de um projeto que une gestão profissional, apoio da comunidade e uma torcida que nunca abandonou o clube, mesmo quando os holofotes estavam distantes.Neste sábado, quando o árbitro apitar o início do jogo, e o Leão entrar em campo sob os olhares de milhares de torcedores rubro-negros e centenas de apaixonados vindos de Mirassol, o estádio mais famoso do Brasil será também, por noventa minutos, o lar de um sonho que começou há décadas no interior paulista. Um sonho alimentado por vozes como a de Marcinho e tantos outros torcedores, que com amor, esforço e lealdade ajudaram a escrever uma das páginas mais importantes da história do Mirassol Futebol Clube.