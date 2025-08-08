Púbico prestigiou a apresentação do cantor e compositor Toni Garrido no Parque da Cultura

publicado em 11/08/2025

Púbico prestigiou a apresentação do cantor e compositor Toni Garrido no Parque da Cultura (Foto: Fliv)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br



Apesar das baixas temperaturas registradas na cidade, o público compareceu em bom número para o show do cantor, compositor e ator Toni Garrido, na noite do último sábado, no Parque da Cultura – onde a sensação térmica é ainda menor. A apresentação ocorreu durante o Fliv (Festival Literário de Votuporanga 2025).



As pessoas acompanharam de perto o show do artista, conhecido por sua trajetória à frente da banda Cidade Negra e por sua carreira solo. A apresentação teve canções que marcaram sua passagem pelo grupo, incluindo sucessos como “Onde Você Mora?”, “A Estrada”, “Girassol”, “A Sombra da Maldade”, “Firmamento” e “Pensamento”. O repertório também abriu espaço para interpretações de obras de outros compositores brasileiros, mesclando diferentes estilos e ritmos. O público acompanhou as músicas cantando junto, em um clima de celebração que se manteve até o fim da apresentação.

“Estou num festival literário, em que a palavra, em que a troca são os mais importantes de tudo. Então, estou super feliz de estar aqui. Eu acho muito elevado e muito potente qualquer cidade que se propõe a dar dinheiro e fazer uma mobilização para que as pessoas se juntem em torno da palavra”, comentou Toni, em conversa com a reportagem do jornal A Cidade.



O Fliv, que reúne atividades literárias, artísticas e culturais, teve início na noite da última sexta-feira e segue até sábado, dia 16. A programação de shows traz nomes consagrados da música nacional. Na quinta-feira (14), Renato Teixeira se apresentará com um repertório formado por clássicos da música caipira e da poesia popular, com composições que fazem parte do imaginário de diferentes gerações. Na sexta-feira (15), o palco receberá os Originais do Samba, grupo que ajudou a consolidar o gênero no Brasil.



O encerramento do festival será no sábado (16), com o cantor Di Ferrero, que prepara uma apresentação reunindo sucessos de sua carreira, referências de sua trajetória no rock nacional e novas sonoridades. Além dos shows, o Fliv mantém durante toda a semana uma programação diversificada, com lançamentos de livros, encontros com autores, oficinas e atividades voltadas para públicos de todas as idades.