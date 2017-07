“As causas do acidente ainda estão sendo apuradas”, afirmou a assessoria da Bunge Brasil

publicado em 19/07/2017

Acidente aconteceu na usina Guariroba, em Pontes Gestal (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Votuporanga)

Da redação

Um grave acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, por volta das 8h10, em uma usina de Pontes Gestal. O Corpo de Bombeiros de Votuporanga afirmou que o segundo conjunto de um caminhão de transporte de cana se desprendeu e colidiu com a portaria de visitantes da unidade. Três homens ficaram soterrados por escombros.

Um homem, O.F.S., de 50 anos, do Rio de Janeiro, morreu a caminho da Santa Casa de Cardoso. O segurança do local, B.H.T.S., de 22 anos, foi encaminhado para a Santa Casa de Cardoso e o estado de saúde é considerado estável. Já a terceira vítima, C.C., de 48 anos, deu entrada na Santa Casa de Votuporanga e passa por procedimento cirúrgico.

A usina Guariroba afirmou que “lamenta profundamente informar um acidente ocorrido na manhã de ontem”. Segundo a empresa, com o impacto, a estrutura da portaria desabou sobre três pessoas que estavam em seu interior, dois caminhoneiros e um dos seguranças contratados da empresa. Ela ainda explicou que o socorro foi iniciado prontamente pela brigada de segurança da usina e contou também com a atuação do Corpo de Bombeiros.

As Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e São José do Rio Preto e a Unidade de Suporte Avançado, a USA, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, se mobilizaram até Pontes Gestal para socorrer as vítimas do acidente. Chegando na usina, as ambulâncias haviam socorrido os três feridos, informou a Corporação de Votuporanga. (Colaborou Gabriele Reginaldo)