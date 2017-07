Veículo foi furtado durante a madrugada e encontrado escondido no mato em uma área do município de Tanabi

publicado em 12/07/2017

Da redação

Um trator Massey Fergunson MF5310 , traçado com suporte de lâmina dianteiro e escapamento de inox, foi furtado na madrugada desta quarta-feira, em uma propriedade em Cosmorama.

Segundo informações do proprietário do veículo, eles perceberam que o trator havia sido roubado pela manhã, por volta das 630. “Meu filho saiu para trabalhar e viu que o trator não estava mais no lugar e viu o rastro dele na terra. Eles seguiram por terra até Ecatu”, afirmou Quintilhano Lopes e a esposa Rose.

A Polícia Militar de Cosmorama foi acionada e o trator foi encontrado por volta das 9h de hoje no município de Tanabi. “Meu marido acabou de me ligar falando que encontraram o trator escondido no meio do mato”, informou Rose. (Colaborou Gabriele Reginaldo)