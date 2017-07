Filho do secretário de Planejamento de Votuporanga, Jorge Seba, o advogado Thui Seba, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira

publicado em 19/07/2017

Thui Seba foi morto com dois tiros na cabeça (Foto: Arquivo Pessoal)

Fábio Ferreira

Uma tragédia marcou o fim da tarde desta quarta-feira (19) para os votuporanguenses. O advogado José Arthur Seba, de 32 anos, mais conhecido como Thui Seba, filho do atual secretário de Planejamento da Prefeitura de Votuporanga, Jorge Seba, foi morto com um tiro na cervical na avenida Mirassolândia, na Zona Norte de Rio Preto.

Segundo as primeiras informações, Thui Seba, junto de seu sócio, teria ido a um empreendimento na cidade para negociar um terreno e, após uma discussão com uma terceira pessoa que estava no local, levou dois tiros, um na nuca e um na cervical. O advogado votuporanguense morreu no local antes da chegada dos socorristas.

Thui Seba estava dentro do carro quando foi atingido. O autor do crime fugiu. A Polícia está neste momento no local e preservou a área para fazer a perícia e iniciar e investigação do caso. Segundo informações, a polícia já tem pistas do autor do crime, mas não sabe o que motivou o crime.