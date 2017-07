Na tarde da última quinta-feira (29), a decisão da Justiça saiu e o homem foi transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté.

W.S.F., de 40 anos, foi preso pelo pela equipe da ROCAM na última segunda-feira (26), no Centro da cidade Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz





Foi transferido na última quinta-feira (29), do Hospital Psiquiátrico de Jaci, para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté, W.S.F., de 40 anos, suspeito de assediar mulheres em Votuporanga na última semana. Ele estava na cidade há 30 dias, após ser liberado do mesmo hospital, onde cumpria pena por atentado violento ao pudor, tendo como vítima uma adolescente de 15 anos.

Após casos de assédios por parte do mesmo registrados na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Votuporanga na última segunda-feira (26), ele foi ouvido e liberado em seguida por falta de provas pela delegada Edna Rita de Oliveira Freitas, porém, ela solicitou ainda, junto ao juiz do Ministério Público, o cancelamento das cautelares do homem e uma internação.

Contudo, antes de sair a decisão da Justiça, os familiares de W.S.F. o internaram no Hospital Psiquiátrico de Jaci, por medo de deixar ele solto pelas ruas da cidade. Já na tarde da última quinta-feira (29), a decisão da Justiça saiu e o homem foi transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté.





Relembre o caso

A foto de um homem que circulou por diversos grupos do WhatsApp deixou várias pessoas assustadas, já que a informação era de que o mesmo era suspeito de tentar estuprar mulheres pelas ruas de Votuporanga. Na tarde na última segunda-feira (26), durante patrulhamento pela área Central da cidade, a equipe da Rocam da Polícia Militar de Votuporanga conseguiu abordar o indivíduo após uma denúncia. O mesmo foi conduzido para a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde prestou depoimento, porém, foi liberado em seguida por falta de provas.

Segundo informações repassadas ao A Cidade pela PM, o fato aconteceu durante patrulhamento pela área Central da cidade. Em determinado momento, a equipe, composta pelos soldados Freire e Cipriano, foram abordados por uma mulher, que informou ter sofrido assédio e que um indivíduo teria tentado agarrá-la a força. Sendo assim, cientes de que uma informação do suspeito estava circulando pela cidade, os policiais deram início nas buscas pelo homem.

A equipe conseguiu abordar W.S.F., de 40 anos, no cruzamento das ruas São Paulo e Guaporé. Durante busca pessoal, foi encontrado na área genital do sujeito uma faca, além disso, populares informaram que existiam outras vítimas do indivíduo. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a DDM, bem como a bicicleta que ele estava e a faca que o mesmo portava consigo. Além disso, cinco mulheres também comparecem no local afirmando terem sido uma das vítimas do homem em datas e horários diferentes. A PM informou, porém, que até ontem não havia registro de nenhum boletim de ocorrência a respeito.

Por esse motivo, a PM informou que mesmo ficando claro e evidente de que o indivíduo é um risco para a sociedade e que já esteve preso por furto e atentado violento ao pudor, tendo como vítima uma adolescente de 15 anos, a autoridade de polícia judiciária não vislumbrou nenhum requisito que possa pedir a prisão temporária do homem, sendo assim, todas as partes foram ouvidas e liberadas.