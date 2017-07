Adequadamente entrevistados, foi colhida a informação de que ainda pela madrugada eles praticariam roubo contra uma farmácia local

publicado em 19/07/2017

A informação é do capitão Edson Fávero, comandante da Polícia Militar de Votuporanga (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

O trabalho integrado das Polícias Militares de Votuporanga e Carapicuíba/SP desmantelou Quadrilha que praticava roubos de cargas e a estabelecimentos comerciais em diversas regiões do Estado. Por volta das 4h da madrugada de ontem, ciente de que transitava por Tanabi um veículo Fiat Fiorino pela Rodovia Euclides da Cunha, os Policiais Militares de Votuporanga comandados pelo Oficial Tenente em serviço, se posicionaram estrategicamente às margens da Rodovia e, após, intenso acompanhamento com viaturas e a pé foram apreendidos dois veículos, Fiorino e Pálio, bem como autuados em flagrante e presos os três criminosos que os ocupavam.

Adequadamente entrevistados, foi colhida a informação de que ainda pela madrugada praticariam roubo contra uma farmácia local, cujo objetivo era se apoderar do cofre do estabelecimento comercial e transportá-lo na perua Fiorino. De posse do endereço residencial de um dos criminosos, na Grande São Paulo, o Tenente Cristiano solicitou que policiais militares daquela localidade tomassem as providências cabíveis ao caso. Restou apurado que um dos presos participou do roubo da Fiat Fiorino em dias anteriores, o qual foi reconhecido pelo proprietário do veículo. Na residência de um deles foram localizados objetos subtraídos num roubo de carga. Enfim, outros três criminosos da Grande São Paulo também foram identificados e responderão pelos graves crimes cometidos.

Lições extraídas de mais essa atuação exemplar dos Policiais Militares de Votuporanga. A Polícia Militar está comprometida com a segurança da população 24h, todos os dias. Conforme narrado acima os criminosos, cujo intuito era se apoderar de um cofre de uma farmácia que funciona diuturnamente dispunha de informações privilegiadas sobre a rotina, valores armazenados, etc, do estabelecimento comercial. Orientação que já fora reiterada diversas vezes pela Polícia Militar à população, ou seja, não estocar valores que faça o risco de ser preso, para o criminoso, valer à pena. Saber com quem se compartilha essas informações e, ainda, quem detém informações privilegiadas sobre valores. Não reagir caso o crime tenha se iniciado e, o mais rápido possível, quando em segurança, passar as informações disponíveis para a Polícia Militar através do 190.

O trabalho integrado entre as Polícias Militares de Votuporanga e da grande São Paulo foi preponderante para o sucesso positivo da ocorrência.