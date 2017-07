Os três foram autuados em flagrante pelo crime de formação de quadrilha, pois assumiram que iriam praticar o roubo

publicado em 18/07/2017

Na residência de um dos indivíduos presos foi localizado diversos produtos, possivelmente oriundos de roubo de carga (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na madrugada desta terça-feira (18) três indivíduos que estariam planejando roubar o cofre de uma farmácia da cidade. Segundo informações repassadas pela PM, o veículo do trio já estaria com alerta de roubo de carga, eles estariam transitando sentido interior e foram abordados após perseguição e cerco policial. Todos foram presos e encaminhados para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.

O flagrante aconteceu após uma denúncia via 190 de que um veículo Fiat/Fiorino com alerta de roubo de carga estaria transitando pela rodovia Euclides da Cunha, já próximo da cidade de Tanabi, sentido interior. Sendo assim, a PM de Votuporanga foi acionada e várias equipes se posicionaram estrategicamente com o objetivo de abordar o veículo na altura do trevo de Simonsen.

Em determinado momento, uma das equipes, composta pelo cabo Mauro e soldado Permegiani, avistou o carro, que estaria sendo acompanhado por outro automóvel, um Fiat/Palio. Ambos os veículos notaram a presença policial e fugiram. Naquele momento, as outras equipes, compostas pelos cabos Nivaldo, Valdabrini, Luciano Danilson e Alberto, sendo este de Cosmorama, fizeram o cerco policial, conseguindo em seguida abordar o Fiat/Fiorino nas proximidades do km 519, sentido Votuporanga.

Outra equipe da PM, composta pelo tenente Cristiano e soldado Valim, prosseguiu no acompanhamento do Fiat/Pálio, com o apoio do tenente Gomes e cabo Brito, além de uma viatura de Tanabi com o sargento Marquiori e Mantai. Após perseguição por diversas ruas da cidade, a equipe conseguiu abordar o veículo no km 517 da rodovia Euclides da Cunha, próximo ao Parque da Cultura.

Ao realizar a abordagem, os dois indivíduos que estavam dentro do veículo, ao serem questionados, informaram que iriam roubar o cofre de uma farmácia na cidade de Votuporanga. Eles, inclusive, já teriam as informações completas do local como quantidade de funcionários, horários de funcionamento, esquema do monitoramento de segurança e, principalmente, a quantia aproximada que estaria dentro do cofre, que seria cerca de R$ 50 mil.

Após pesquisa feita pelos policiais, foi constatado que o Fiat/Fiorino é produto de roubo do dia 17 de julho, na cidade de Barueri, e que um dos indivíduos tem passagem pela polícia pelo crime de roubo.Também foi verificado que os condutores dos veículos são irmãos e que vieram da região de Carapicuíba, já o terceiro indivíduo veio da região de Itaim Paulista, bairro da Zona Leste de São Paulo.

Os trêsforam autuados em flagrante pelo crime de formação de quadrilha, pois assumiram que iriam praticar o roubo.O condutor do Fiat/Fiorino também foi autuado pelo crime de Receptação e Adulteração de Sinal de Veículo Automotor, pois o carro ostentava placa diferente do que seria a verdadeira.

O condutor do Fiat/Paliotambém foi autuado por Direção Perigosa e Conduzir Veículo com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada.Ainda segundo informações de policiais da cidade de Carapicuíba, na residência de um dos indiciados foi localizado diversos produtos, possivelmente oriundos de roubo de carga, tendo em vista que não foram apresentadas as Notas Fiscais. Diante dos fatos, o trio foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D'Oeste, onde permanecerão à disposição da Justiça.