O fato aconteceu na noite desta quinta-feira (6) na rua Tietê, entre as ruas São Paulo e Bahia; o homem ainda não foi identificado

publicado em 07/07/2017

Por volta das 19h38 a mulher compareceu no Plantão Policial, onde o B.O. foi elaborado Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz

Uma mulher, identificada como J.C.G.S., de 33 anos, moradora do bairro São João, foi assaltada na noite desta quinta-feira (6) na rua Tietê, entre as ruas São Paulo e Bahia. Segundo informações do Boletim de Ocorrência, um homem teria se aproximado dela e puxado a sua bolsa, onde dentro a mulher levava objetos, boletos bancários e cerca de R$ 2.500 mil em dinheiro. J.C.G.S. registrou o B.O. no Plantão Policial e o sujeito ainda não foi identificado.

O fato aconteceu no início da noite desta quinta-feira (6), por volta das 18h15, na rua Tietê. Segundo informações relatadas pela vítima no B.O., ela estava caminhando pela rua quando, em determinado momento, um homem se aproximou e, com as mãos no bolso, encostou algo em suas costas, simulando que fosse uma arma de fogo.

Em seguida, o homem falou para a mulher que queria a sua bolsa e que os dois iriam dar uma volta. Ainda segundo relatado por J.C.G.S., ela começou a tremer e ficar muito nervosa, foi quando o indivíduo puxou a bolsa da vítima, saiu correndo e cruzou a rua, tomando rumo ignorado.

Por volta das 19h38 a mulher compareceu no Plantão Policial, onde o B.O. foi elaborado. Ela relatou que o ladrão era moreno, com estatura mediana e magro. Ele estava usando boné, chinelo, camiseta de manga cumprida e uma bermuda, ambos na cor preta. Até o fechamento desta edição, o homem ainda não havia sido identificado e continuava foragido.