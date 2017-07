Acidente envolveu duas motos e um carro no Centro, na manhã desta terça-feira (18); Aparecido Flávio Toledo, de 34 anos, morreu a caminho da Santa Casa

publicado em 18/07/2017

Profissionais do Samu e Bombeiros tentaram reanimar a vítima com massagem cardiorrespiratória no local (Foto: Gabriele Reginaldo/ A Cidade)

Da redação

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (18), por volta das 11h10, no Centro de Votuporanga, no cruzamento entre as ruas Amazonas e Amapá. Três veículos, duas motos e um carro, estão entre os envolvidos. O condutor de uma das motos, um homem, identificado como Aparecido Flávio Toledo, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da Santa Casa de Votuporanga.

Segundo relatos de populares, que ainda serão confirmados e investigados pela policia para descobrir as reais causas do acidente, uma condutora de uma Honda Biz e o condutor de uma Honda Bros seguiam pela rua Amazonas quando um Fiat Pálio teria avançado o sinal de Pare da rua Amapá. Os motociclistas não conseguiram evitar o acidente e colidiram contra o carro.

Com o forte impacto, Aparecido Flávio Toledo, condutor da Honda Bros, foi parar embaixo do veículo. A condutora da Honda Biz, que vinha logo atrás, também chocou-se contra o Fiat Pálio, mas apenas sofreu ferimentos leves.

Logo na chegada da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e Samu, os profissionais concentram-se por cerca de 15 minutos em um trabalho de massagem cardiorrespiratória para tentar reanimar a vítima da Honda Bros, que se encontrava inconsciente ao solo. Mas ele não resistiu e morreu antes de chegar a Santa Casa de Votuporanga.

Aparecido Flávio Toledo, de 34 anos, era funcionário a cerca de 1 ano da Loja Doidão R$ 1, na rua Amazonas. Segundo informações, ele havia conseguido comprar a moto há cerca de um mês e estava a caminho do almoço.

Depoimento

Um motociclista, identificado como Victor, que passava por aquele momento na rua Amazonas conseguiu desviar do carro e relatou como assistiu ao acidente. Os policias também colheram o depoimento dele como testemunha.

“Estava descendo a rua Amazonas eu, o rapaz da Bros e a moça da Biz. A senhora do Fiat Pálio chegou a parar no Pare, mas em seguida ela avançou. Assim que ela avançou eu consegui desviar pela direita, mas o rapaz e a moça não conseguiram e bateram no carro. O fluxo estava normal e a velocidade também. Estou muito assustado com o coração querendo sair pela boca”.

Questionado como se sente como motociclista com o registro de tantos acidentes com motos, Victor fez um apelo para as pessoas prestarem mais atenção. “É muita falta de atenção. Até pela gente motociclista e também pelos condutores de automóvel. Moto e carro são armas, é um perigo”, desabafou muito assustado.