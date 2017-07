A Polícia Militar esteve no local e colheu as informações sobre o acidente

publicado em 19/07/2017

Foto: Aline Ruiz/A Cidade

Da redação

Um acidente entre moto e bicicleta foi registrado no início da noite desta quarta-feira no cruzamento da avenida Pansani com a rua Paschoalino Pedrazoli. Segundo informações preliminares, a bicicleta cruzou a moto que trafegava pela avenida.

J.B.S., de 36 anos, condutor da bicicleta e L.N.S., 29 anos, motorista da Biz, não se feriram. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local, mas as vítimas assinaram um termo de recusa de atendimento.

A Polícia Militar esteve no local e colheu as informações sobre o acidente.