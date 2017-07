Segundo a Santa Casa de Cardoso, ele foi socorrido pela ambulância, mas chegou no hospital já sem vida.

19/07/2017

Morreu nesta manhã a grave vítima do acidente que aconteceu por vota das 8h10, na usina de Pontes Gestal. Segundo a Santa Casa de Cardoso, ele foi socorrido pela ambulância, mas chegou no hospital já sem vida. Ainda não é possível identificar o homem. O hospital ainda afirmou que o porteiro da guarita da usina está em estado estável, porém abalado com o acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, um veículo canavieiro bateu em uma guarita e causou um desabamento no local, soterrando três pessoas.

Segundo a Santa Casa de Votuporanga, apenas uma vítima deu entrada no hospital e passa por atendimento médico.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e a Unidade de Suporte Avançado, a USA, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, se mobilizaram até Pontes Gestal para socorrer as vítimas do acidente.

A reportagem do A Cidade entrou em contato com a usina, mas até o momento ela não se pronunciou sobre a ocorrência registrada nesta manhã. (Colaborou Gabriele Reginaldo)