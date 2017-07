Identificado como M.A.R.A., de 32 anos, o homem foi preso e encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul

publicado em 18/07/2017

Aline Ruiz

A equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um indivíduo por roubo em uma lanchonete na noite desta segunda-feira (17), no bairro estação. Identificado como M.A.R.A., de 32 anos, o homem foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul. Com ele foram encontrados o lanche e a chave do estabelecimento, já o dinheiro roubado não foi localizado.

O fato aconteceu após denúncia via 190 de que um estabelecimento comercial, localizado na avenida Prestes Maia, havia sido roubado. A equipe da ROCAM, composta pelos cabos Robson Luís e De Paula, foi até o local e, segundo informações da vítima, o homem chegou na lanchonete e pediu um cachorro-quente. No momento em que foi pagar pelo lanche, o indivíduo anunciou o roubo. M.A.R.A., de 32 anos, levou todo o dinheiro do caixa, o lanche e a chave do local. Antes de fugir, ele prendeu duas vítimas dentro do banheiro.

A PM, após tomar conhecimentos dos fatos, deu início ao patrulhamento pelas ruas próximas do local. Em determinado momento, pela rua Alvim Algarve, os policiais localizaram o sujeito, que leva consigo as chaves da lanchonete o cachorro-quente roubado. Questionado, ele confessou o crime e afirmou que entregou o dinheiro subtraído do caixa para dois desconhecidos que iriam comprar drogas, sendo assim, o dinheiro não foi localizado.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde um Boletim de Ocorrência de Roubo foi realizado. Posteriormente, o indivíduo foi encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.