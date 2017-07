C.J., de 20 anos foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D'Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.

publicado em 06/07/2017

A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um indivíduo por furto na noite desta quarta-feira (5) Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz

A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um indivíduo por furto na noite desta quarta-feira (5). Identificado como C.J., de 20 anos, o jovem foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D'Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O fato aconteceu após uma denúncia de furto via COPOM em uma residência no bairro Colinas. A equipe, composta pelo sargento Freitas, cabo José, soldado Edwaldo, tenente Sarah e cabo Guilherme, se deslocou para o local indicado e entraram em contato com as vítimas para coletar dados sobre os suspeitos do furto.

Segundo informações repassadas pela PM, foi verificado que os indivíduos escalaram o muro e danificaram uma porta da residência para furtar os bens.

Diante das informações coletadas, a equipe deu início ao patrulhamento pelo bairro com o intuito de encontrar os responsáveis pelo crime. Em determinado momento, a PM localizou um dos indivíduos que, ao avistar o carro da Força Tática, tentou se misturar aos jogadores que estavam no campo de futebol do bairro, porém, foi abordado em seguida.