Ação conjunta da ROCAM e Força Tática prendeu D.M.V.L, de 22 anos, irmão do Maradona, que foi liberado pela Justiça há uma semana

publicado em 01/07/2017

Drogas e dinheiro apreendidos pelas equipes da Força Tática e ROCAM da Polícia Militar de Votuporanga Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz

Ação conjunta da ROCAM e da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um jovem por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (30), na Zona Norte da cidade. Identificado como D.M.V.L, de 22 anos, o rapaz é irmão de Maradona, que foi preso pela PM ano passado também pelo crime de tráfico de drogas e liberado pela Justiça há uma semana após conseguir habeas corpus. D.M.V.L. foi conduzido para a Central de Flagrantes e permanecerá à disposição da Justiça.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento pelo bairro Pozzobon. Em determinado momento, a equipe, composta pelos soldados Cipriano, Freire, cabos Guilherme e Dutra, tenente Guimarães e sargento Martinez, avistou D.M.V.L, de 22 anos, em atitude suspeita. Ao ser abordado, foi localizado com ele oito pinos de cocaína e uma quantia de R$ 1.070.

Segundo informações da PM, ao ser questionado, o jovem admitiu que possuía mais drogas no interior de sua residência e que era irmão do indivíduo conhecido como “Maradona”. Durante busca pela casa, a equipe encontrou ainda mais 99 pinos da mesma droga. De acordo com o rapaz, ele iria usar a drogas com mais quatro amigos.

Diante dos fatos, o jovem foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde foi ratificada a voz de prisão, recolhendo o indivíduo a carceragem local, permanecendo a disposição da Justiça. No total, foram apreendidos 107 pinos de cocaína, além de R$ 1.070 em dinheiro.