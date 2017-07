Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que atende a ocorrência neste momento, o fogo está sendo controlado

publicado em 18/07/2017

Foto: Aline Ruiz/A Cidade

Da redação

Um incêndio às margens da represa da Saev Ambiental é registrado na tarde desta terça-feira, em Votuporanga. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que atende a ocorrência neste momento, o fogo está sendo controlado.

Cerca de 2 mil m² de área de preservação foram queimados. Ainda não é possível saber as causas do incêndio que será investigado pela Polícia.

Estrada do 27

Outro incêndio foi registrado nesta manhã na Estrada do 27, próximo a linha do trem. O Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas. As causas do incêndio serão investigadas.