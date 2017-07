Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 16h20 para controlar o fogo; chegando no local, o idoso já se encontrava sem vida

publicado em 03/07/2017

Da redação

Um idoso, Antônio Francisco, conhecido como "Tche", de 67 anos morreu neste domingo durante um incêndio em uma residência em que morava, na rua Ivan José Borges, no bairro Vila Urias de Paula, em Cardoso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 16h20. “O fogo consumiu a residência de madeira localizada aos fundos de outra residência. Chegando ao local, havia focos de incêndio e o corpo já carbonizado”, afirmou.

A Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do incêndio. O corpo do aposentado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML, e em breve será liberado para o sepultamento, informou a funerária responsável pelo serviço. (Colaborou Gabriele Reginaldo)