Ele foi preso pela prática de furto tentado e encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça

publicado em 01/07/2017

Os policiais conduziram o indivíduo para a Central de Flagrantes Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz





Na manhã de ontem, a Polícia Militar de Votuporanga prendeu um indivíduo por furto no bairro da Estação. O homem foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul.

O flagrante foi realizado após uma denúncia de que um homem teria invadido uma residência na rua Alvim Algarve, localizada no bairro da Estação. Segundo informações, o sujeito, após escalar o muro da casa e pegar algumas peças de roupa que estavam no varal, tentou abrir a porta do quarto. Os moradores da casa estavam dormindo no local, perceberam a ação do criminoso e acionaram a PM.