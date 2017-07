C.G.A.A foi conduzido para a Central de Flagrantes e recebeu voz de prisão por violência doméstica e lesão corporal

A equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva com o Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um indivíduo na madrugada deste domingo (2) por violência doméstica. Segundo informações, o homem, identificado como C.G.A.A, esfaqueou sua mulher dentro de casa, após uma discussão. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes e permanecerá à disposição da Justiça.

O fato aconteceu durante patrulhamento da ROCAM pelas ruas da cidade. Em determinado momento, os policiais foram acionados para atendeu uma ocorrência de que um homem teria esfaqueada sua companheira dentro de casa, na rua Agusto Sasso, e fugido em seguida pelo bairro Chácara Aviação.

Após tomar conhecimento do nome, características e roupas do sujeito, a equipe, composta pelos cabos Robson e De Paula, deu início na busca pelo homem, que foi detido em seguida. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes e recebeu voz de prisão por violência doméstica e lesão corporal. A mulher sofreu ferimentos no braço esquerdo, foi medicada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e liberada em seguida.