Ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (6), por volta das 16h30, no Jardim Umuarama

publicado em 07/07/2017

Foto: Imagem ilustrativa

Um homem, E.R., 40 anos, foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira (6), por volta das 16h30, após roubar um pacote de uma dúzia de laranjas de uma Casa de Carne da rua Maranhão, no Jardim Umuarama, em Votuporanga.

Segundo o Boletim de Ocorrência, os policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo preventivo quando foram solicitados pela vítima, A.G.S., 41 anos, proprietário do local. “O solicitante estava com o indivíduo detido. O policial militar foi até o local e constatou que o indiciado, pessoa conhecida dos meios policiais, havia furtado um saco contendo 12 laranjas do interior do estabelecimento, sendo detido do lado de foram pela vítima”, constatou o B.O.

No registro consta que a vítima informou que um segundo indivíduo estava no local. Dessa forma, a Força Tática foi em busca do indivíduo e o localizou há dois quarteirões da Casa de Carnes, sendo levado até o local do furto.

“Em contato com a vítima, ela informou que E.R. ingressou no estabelecimento e sem dizer nada colocou o saco embaixo da blusa e saiu do local, sendo que o segundo indivíduo, identificado como G., permaneceu do lado de fora sem qualquer atitude, não participando do furto”, informou a ocorrência, que disse ainda que ele foi isentado da participação do crime.

De acordo com o registro da Delegacia Seccional de Votuporanga, durante plantão, E.R. foi preso e encaminhado para a Cadeia Pública de Guarani D’Oeste onde permanece à disposição da Justiça. “Arbitrada fiança criminal no valor de R$1 mil, mas não exibida”. (Colaborou Gabriele Reginaldo)