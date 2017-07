O homem estava no pátio de um posto de combustíveis, entre as ruas São Paulo e Tocantins, quando foi abordado

publicado em 02/07/2017

: O fato aconteceu na madrugada deste domingo (2) em um posto de combustíveis de Votuporanga Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga deteve um indivíduo com um celular furtado na madrugada deste domingo (2). O homem estava no pátio de um posto de combustíveis, entre as ruas São Paulo e Tocantins, quando foi abordado. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, um boletim de ocorrência foi registrado e ele foi liberado em seguida.

O fato aconteceu durante fiscalização de trânsito realizada pelos cabos Luciano e Denilson. Em determinado momento, no pátio de um posto de combustíveis, a equipe percebeu que o rapaz, ao avistar a presença policial, se escondeu na conveniência do local, mas foi abordado em seguida.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, ao consultar o IMEI do celular que estava com o rapaz, foi constatado que o mesmo era um produto de furto, que aconteceu mês passado em Votuporanga.

O indivíduo alegou que comprou o celular usado em uma loja de revenda de celulares na região central de Votuporanga, no valor de R$ 200, e não sabia a procedência do mesmo. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde um boletim de ocorrência por receptação culposa foi elaborado e ele liberado em seguida.