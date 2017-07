Identificado como M.A.F.S., de 37 anos, o autor do crime foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste

publicado em 15/07/2017

Os objetos furtados foram recuperados pela equipe da Polícia Militar de Votuporanga e avaliados em R$ 50 mil Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz

Um furto foi registrado em um estabelecimento comercial na madrugada deste sábado (15) na avenida Fortunato Targino Granja, no bairro Vila América. A Polícia Militar de Votuporanga, após tomar conhecimento dos fatos, conseguiu identificar o autor do crime, M.A.F.S., de 37 anos, que foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste. Os objetos furtados foram recuperados e avaliados em R$ 50 mil.

O crime foi identificado após uma denúncia via 190. Ao tomar conhecimentos dos fatos e das características do autor, a equipe da PM, composta pela tenente Sarah e pelo cabo Guilherme, iniciou patrulhamento pelas proximidades do local onde o furto aconteceu.

Em determinado momento, pela rua Venezuela, os policiais notaram a presença de um indivíduo que possuía as mesmas características irradiadas pelo 190, sendo que o mesmo demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial e empreendeu fuga, porém foi abordado em seguida.

Ao ser questionado, o homem confessou que teria furtado o estabelecimento comercial após arrombar a porta de ferro do local. Ainda segundo o autor, ele teria separado vários produtos e os colocados dentro de malas de viagens e sacos plásticos. O homem foi reconhecido ainda pela testemunha que havia realizado a denúncia.

Diante dos fatos, M.A.F.S. foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado posteriormente para a cadeia pública de Guarani D’Oeste. O autor deixou o sistema prisional em fevereiro deste ano, onde cumpria pena pelos crimes de roubo e furto. Segundo informações dos policiais, todos os produtos furtados, avaliados em R$ 50 mil, foram devolvidos à vítima.