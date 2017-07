O Civic tocou no Uno, que estava desestabilizado devido a um pneu estourado, e ambos capotaram

publicado em 01/07/2017

Aline Ruiz

Dois carros colidiram e capotaram na manhã deste sábado (1º) na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, próximo ao posto Canecão. As equipes da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local para atender a ocorrência. Apesar do susto, não houve feridos.

Segundo informações preliminares coletadas pelo A Cidade no local do acidente, um Uno, de cor branca, seguida sentido Votuporanga a Rio Preto quando, em determinado momento, o pneu dianteiro estourou e fez com que o condutor perdesse o controle da direção. O outro carro que seguia atrás, um Civic, de cor cinza, tocou o veículo e capotou, parando perto do barranco com as rodas para o ar. O Uno também capotou com a colisão e parou no meio da pista.

No total, seis pessoas estariam nos veículos, sendo que duas delas no Civic e quatro no Uno. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Samu encaminhou três vítimas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e para a Casa de Saúde. O DER e a Polícia Científica e Rodoviária também estiveram no local e as reais causas do acidente serão investigadas e apontadas posteriormente