DIG informou que crime está sendo investigado e será solucionado em breve

publicado em 20/07/2017

Da redação

A DIG de São José de Rio Preto informou ao A Cidade que o crime está sendo investigado e a expectativa é que o caso seja solucionado em breve. “Acreditamos que em 5 dias o caso seja solucionado e esperamos prender o autor ou até mesmo mandante do crime”, afirmou a DIG de Rio Preto.

A delegacia ainda afirmou que, em média, 80% dos homicídios em São José do Rio Preto são esclarecidos, porém, no momento, há o assalto a uma joalheria que tirou a vida de um jovem durante um tiroteio na cidade no último dia 15, fazendo com que a investigação da morte do votuporanguense Thui Seba demore um pouco para ser solucionada.

“Temos dado uma boa resposta na resolução dos crimes e esclarecer esse nos deixa honrados. Estamos ouvindo os depoimentos das testemunhas”, explicou a DIG de Rio Preto.

O advogado José Arthur Seba, de 32 anos, mais conhecido como Thui Seba, filho do atual secretário de Planejamento da Prefeitura de Votuporanga, Jorge Seba, foi morto com um tiro na cervical na avenida Mirassolândia, na Zona Norte de Rio Preto.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, obtido com exclusividade pelo A Cidade, o advogado José Arthur Seba, acompanhado de seu sócio Cláudio Yuri Baptista, de 27 anos, foi verificar terrenos para aquisição e investimentos no bairro Buriti, em Rio Preto. Quando estavam no local, um homem se aproximou dos dois e perguntou se eles estariam interessados em comprar algum daqueles terrenos, oferecendo um lote de esquina.

Ainda segundo consta no B.O., no momento que eles estavam observando o terreno, Claudio contou que o amigo ficou no interior do carro utilizando o celular e falou para o ele que o vendedor desconhecido teria “cara de bandido”. Em determinado momento, segundo o relato da testemunha para a polícia, o suposto vendedor começou a discutir com a vítima e em seguida ouviu Thui Seba gritar “corre Cláudio”. Nesse momento o sócio do advogado votuporanguense ouviu o som dos disparos e saiu correndo.

Cláudio relatou ainda que pediu ajuda de um rapaz que utilizava um carro de autoescola e passava pelo local, identificado como Moisés da Silva Beserra, de 33 anos. O amigo de Thui Seba revelou ainda que o autor dos disparos teria fugido em um carro modelo Celta ou Palio, de cor prata. Thui Seba morreu antes mesmo da USA (Unidade de Suporte Avançado) chegar ao local do crime para prestar atendimento.

A Polícia Militar e a Polícia Científica de Rio Preto também foram acionadas para atender a ocorrência. Após realizar as perícias necessárias, foi localizado um projétil de arma de fogo, sendo o mesmo apreendido. Além disso, foram apreendidos também o celular da vítima e da testemunha, bem como uma mochila que estava no interior do veículo, onde havia uma quantia de R$ 7.940,00 em dinheiro, além de documentos.

As testemunhas foram conduzidas para a DIG de Rio Preto para prestar declarações sobre os fatos.

O corpo de Thui Seba está sendo velado desde às 5h30 no Cemitério e Crematório ‘Jardim das Flores’ e será sepultado, às 17h30, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Thui Seba

José Arthur Seba, de 32 anos, é filho do secretário de Planejamento da Prefeitura de Votuporanga, Jorge Seba, e de Joana Rosely Vanzella Seba, além de irmão do cirurgião plástico Jorge Seba Filho. Ele era casado com Juliana Masson Seba e tinha uma filha de sete meses.

Conhecido como Thui Seba, o advogado votuporanguense era formado em Direito pela FACAMP (Faculdades de Campinas) e morava atualmente em São José do Rio Preto, onde também trabalhava. Thui Seba possuía um vasto círculo de amigos em Votuporanga, onde passou toda sua infância e adolescência. Ele visitava a cidade frequentemente para rever os familiares e amigos.