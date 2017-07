Até o momento, a informação é que pode ter duas vítimas em baixo dos escombros; uma terceira vítima foi registrada

publicado em 19/07/2017

Da redação

Um grave acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, por volta das 8h10, em uma usina de Pontes Gestal. O Corpo de Bombeiros de Votuporanga informou que "um veículo canavieiro bateu em uma guarita e causou um desabamento no local".

Até o momento, a informação é que pode ter duas vítimas em baixo dos escombros. De acordo com informações, a segurança técnica do local está tentando contato com as vítimas enquanto retiram os escombros. Uma terceira vítima foi registrada.

As Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e São José do Rio Preto e a Unidade de Suporte Avançado, a USA, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, se mobilizam até Pontes Gestal para socorrer as vítimas do acidente. Chegando na usina, as ambulâncias da unidade e da Prefeitura de Pontes Gestal haviam socorrido os três feridos. A informação é que há uma possível vítima grave. Os três indivíduos estão sendo socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga. (Colaborou Gabriele Reginaldo)