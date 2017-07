Em conversa com o A Cidade, o delegado disse que não há pistas sobre o crime, que já está sendo investigado pela DIG de Rio Preto

publicado em 19/07/2017

: O advogado votuporanguense José Arthur Seba, de 32 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (19) em Rio Preto

Aline Ruiz

O advogado votuporanguense José Arthur Seba, de 32 anos, filho do secretário de Planejamento da Prefeitura de Votuporanga, Jorge Seba, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (19), na Zona Norte de Rio Preto. O delegado de plantão da Central de Flagrantes daquela cidade, Éder Galavotti, que atendeu a ocorrência. Em conversa com o A Cidade, o delegado disse que não há pistas sobre o crime, que já está sendo investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Rio Preto.

Segundo o delegado Éder Galavotti, o votuporanguense, mais conhecido como Thui Seba, foi com um amigo verificar um terreno para comprar no bairro Vale do Sol. “A informação que temos é que quando eles chegaram no local, havia uma terceira pessoa que era dona de um dos terrenos. Em determinado momento, após uma discussão, essa terceira pessoa teria atirado contra o rapaz”, disse o delegado.

De acordo com o delegado, as informações foram repassadas pelo amigo de Thui, que estaria com ele no momento do crime. “Foram apreendidos o celular da vítima, documentos e também tinha dinheiro dentro do carro. Tudo vai ser encaminhado para a sede da DIG de Rio Preto, que irá investigar o carro”, completou.

O corpo de Thui Seba está no IML (Instituto Médico Legal) de Rio Preto, onde será realizada a necropsia. Segundo o delegado, o corpo deve ser liberado ainda está noite e encaminhado para Votuporanga, onde o velório e sepultamento serão realizados.





