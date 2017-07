O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local para socorrer a condutora da moto, que teve ferimentos na cabeça e na perna

publicado em 20/07/2017

(Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Da redação

Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira na avenida República do Líbano, cruzamento com a rua Maria Batista Quirino Boenen, e deixou uma pessoa com ferimentos graves.

Segundo primeiras informações da PM, a condutora da moto, uma Honda vermelha, não teria parado no sinal de “pare”, colidindo com o carro que seguia pela avenida. “O condutor do carro, uma Strada, informou que tentou frear, mas não conseguiu”, explicaram os PMs que atenderam a ocorrência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local para socorrer a condutora da moto, que teve ferimentos na cabeça e perna. As causas do acidente serão investigadas. (Colaborou Gabriele Reginaldo)