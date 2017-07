Ambos foram condenados por tráfico, associação criminosa, posse de arma e munição

publicado em 06/07/2017

Drogas armas, munição, silenciador de arma e objetos utilizados no tráfico foram apreendidos em fevereiro do ano passado Foto: Divulgação/Polícia Civil

Aline Ruiz

A Justiça de Votuporanga condenou nesta quinta-feira (6) a 44 anos de prisão um casal por tráfico de drogas. Eles mantinham escondidos em uma casa, localizada no bairro residencial Dahma, próximo ao Cemitério Municipal, mais de 300 kg de drogas, seis armas de fogo, um silenciador e munições. A Dise (Delegacia de Investigações Gerais Sobre Entorpecentes) de Votuporanga realizou a apreensão no dia 2 de fevereiro do ano passado.

Na data da apreensão das drogas, a residência onde o casal escondia os pertences estava vazia. O homem, identificado como L.R., estava preso na CDP (Centro de Detenção Provisória) de Rio Preto por outros delitos, mas contava com a ajuda da companheira, M.S., no crime organizado em Votuporanga. Segundo consta no processo, a grande quantidade de droga e o arsenal apreendido demonstraram o envolvimento dos réus no narcotráfico regional.

No local estavam escondidos mais de 300 kg de entorpecentes, entre crack, tijolos de maconha, haxixe, seis armas de fogo, um silenciador e munições.

Ambos foram condenados por tráfico, associação criminosa, posse de arma e munição. Com todas as penas somadas, o homem pegou 26 anos de cadeia. Já a mulher foi sentenciada em 18 anos de prisão.