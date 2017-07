A vítima, I.C.L.L., 47 anos, que conduzia a moto, foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Casa de Saúde

publicado em 17/07/2017

Da redação





Um acidente entre carro e moto foi registrado na tarde desta segunda-feira, por volta das 15h30, na rua Pernambuco, entre as ruas Ceará e Goiás.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a condutora do carro estaria estacionando com a seta ligada, mas não teria visto a moto, biz vermelha, que bateu lateralmente. Com a colisão, a motociclista caiu.

A vítima, I.C.L.L., 47 anos, que conduzia a moto, foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Casa de Saúde com escoriações e contusões no pé e joelho esquerdo. (Colaborou Gabriele Reginaldo)