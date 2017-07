Mais um acidente foi registrado na avenida Emilio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon

publicado em 03/07/2017

Desta vez, a colisão entre um carro e uma moto foi no cruzamento com a esquina Joaquim Antônio Escabin (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Da redação

Mais um acidente foi registrado na avenida Emilio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon. Desta vez, a colisão entre um carro e uma moto foi no cruzamento com a esquina Joaquim Antônio Escabin.

Segundo a Polícia Militar, os veículos seguiam pela avenida no mesmo sentido, Centro-bairro, quando a condutora da moto R.F.C.A., 46 anos, colidiu lateralmente com o carro no cruzamento das vias.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Votuporanga, que atendeu a ocorrência, a vítima da moto foi socorrida pela unidade de resgate e encaminhada para a Santa Casa com possível fratura no pé esquerdo. O condutor do carro, D.T., 69 anos, não se feriu. (Colaborou Gabriele Reginaldo)