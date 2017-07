J.V.R., de 31 anos, está em um sítio da região na casa de parentes e deve ser recolhido à cadeia pública de Guarani D’Oeste após depoimento

publicado em 11/07/2017

Jacinto Lopes dos Santos, de 65 anos, e o seu filho Fábio Lopes dos Santos, de 28 anos Foto: Arquivo Pessoal

Aline Ruiz

O suspeito de matar a tiros Jacinto Lopes dos Santos, de 65 anos, e o seu filho Fábio Lopes dos Santos, de 28 anos, na madrugada do último sábado (8) em Cardoso, deveria ter se entregado à polícia na manhã desta terça-feira (11), porém, a data mudou e ele se apresentará nesta quarta-feira (12). De acordo com o advogado do suspeito, Fábio Binati, J.V.R., de 31 anos, está em um sítio da região na casa de parentes e deve ser recolhido à cadeia pública de Guarani D’Oeste após depoimento.

A princípio, o advogado de J.V.R. teria pedido para ele se entregasse na DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, já que o suspeito estaria com medo de voltar pra Cardoso. “O delegado Márcio Nosse fez o pedido, porém o delegado de Cardoso, Marco Konji, preferiu que J.V.R. fosse até a Polícia Civil de lá mesmo”, explicou.

A previsão é de que J.V.R. se entregue à polícia ainda na manhã de hoje e em seguida será encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste. Sobre o caso, o advogado afirmou para o A Cidade que ainda não conversou com o suspeito, apenas com a mãe dele. “Ela disse que ele agiu em legítima defesa, mas não podemos concluir nada por enquanto, tem muito o que acontecer ainda”, finalizou.





Relembre o caso

O crime aconteceu em Cardoso no último sábado (8), em frente à residência das vítimas, que moravam com outros familiares na rua Paraná, próximo ao campo da Vila Urias. Segundo informações preliminares, a suspeita é de que J.V.R. tenha ido até a casa dos dois cobrar uma dívida no valor de R$ 20. Neste momento Fábio foi em direção do suspeito, que atirou contra ele e o pai. Um dos tiros atingiram o peito do rapaz e o outro a nuca do senhor. O autor fugiu em seguida.