O menor, identificado como D.S.N., foi conduzido para a sede da Dise e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste

publicado em 14/07/2017

Foram apreendidos na tarde desta sexta-feira (14) pela equipe da ROCAM dinheiro, drogas e um celular, além de uma balança de precisão Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz

A equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga apreendeu um adolescente por tráfico de drogas no bairro Matarazzo na tarde desta sexta-feira (14). O menor, identificado como D.S.N., foi conduzido para a sede da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste. Também foram apreendidos dinheiro, drogas e um celular, além de uma balança de precisão.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento pela rua Antônio Rodrigues Craveiro Júnior, no bairro Matarazzo. Em determinado momento, a equipe avistou o adolescente, identificado como D.N.S., saindo de um terreno baldio e indo em direção de um veículo Fiat Estrada, onde estavam o motorista e um passageiro.

A abordagem foi realizada no momento em que o menor retirava objetos da bermuda para entregas aos dois rapazes. Ao retirar do adolescente o que ele entregaria para os jovens, os policiais se deram conta que se tratava de uma porção grande de maconha. Ao ser questionado, ele afirmou que o entorpecente seria vendido aos ocupantes do veículo, no valor de R$ 20, versão confirmada pelos dois rapazes.

O menor ainda apontou para o local de onde ele havia saído e afirmou que lá estavam escondidas mais drogas. A PM encontrou em uma moita de capim e folhas secas de coqueiro uma sacola plástica, contendo em seu interior mais drogas, todas individualmente embaladas e prontas para venda, bem como uma balança de precisão.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos para a sede da Dise, sendo que o menor foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.