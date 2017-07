egundo informações, a ocorrência foi registrada entre duas motos e uma bicicleta

publicado em 06/07/2017

Da redação

Um acidente na noite desta quarta-feira (5), por volta das 23h, deixou quatro pessoas feridas, na rodovia Péricles Belini, a SP-461, próximo ao trevo da Coacavo, em Votuporanga. Segundo informações, a ocorrência foi registrada entre duas motos e uma bicicleta.

Segundo informações, ficaram feridos com fraturas as vítimas C.A.C. 39 anos, J.T.V.F., 48 anos, e M., 27 anos. Uma quarta vítima não teve identidade e estado de saúde divulgados. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e o Corpo de Bombeiros de Votuporanga.

Ainda de acordo com informações, uma das motos atingiu a bicicleta, que tentava atravessar a rodovia, e outra moto que seguia não conseguiu evitar a colisão. A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Científica de Votuporanga.