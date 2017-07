Um acidente de trânsito envolvendo um carro da Prefeitura e uma moto deixou uma pessoa ferida no início da tarde desta sexta-feira (7), no bairro Estação Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade

Aline Ruiz

Um acidente de trânsito envolvendo um carro da Prefeitura e uma moto deixou uma pessoa ferida no início da tarde desta sexta-feira (7), no bairro Estação. A condutora da moto, uma Biz, de cor branca, foi socorrida pela unidade do Corpo de Bombeiros com fratura no fêmur e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga. O condutor do carro não ficou ferido.

Segundo informações preliminares da policia, J.L.C., de 47 anos, condutor do Sandero, de cor branca, saiu do pátio da Fepasa em direção ao Centro. Ele trafegava pela praça 31 de Março e, quando foi fazer uma conversão para adentrar a avenida Prestes Maia, teria invadido o sinal de 'Pare" e colidiu frontalmente com a condutora da motocicleta, S.A.F.N., de 51 anos, que seguia sentido contrário pela rua Tomás Paes da Cunha Filho.