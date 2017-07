Identificado como C.H.T., o rapaz sofreu ferimentos leves na mão e na perna

publicado em 05/07/2017

A equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para a UPA Foto: Aline Ruiz/A Cidade

Aline Ruiz

Um jovem de 23 anos ficou ferido após colidir contra um Fiat Fiurino na noite desta quarta-feira (5), na avenida Wilson de Souza Foz, próximo a marginal José Marão Filho. Identificado como C.H.T., o rapaz sofreu ferimentos leves na mão e na perna. Ele foi socorrido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA.

Segundo informações preliminares coletadas pelo A Cidade no local do acidente, o condutor do Fiurino, E.A.S.S., de 45 anos, seguia pela avenida quando, após passar o Auto Posto Villagio, virou a esquerda para seguir o outro sentido da avenida. A moto, que seguia a mesma direção, foi ultrapassar o carro no momento em que o mesmo virava. O motociclista colidiu contra a lateral do outro veículo, caiu e sofreu ferimentos leves na mão e na perna.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para a UPA. A Polícia Militar também esteve no local para registrar o boletim de ocorrência. As causas reais do acidente serão apontadas posteriormente.