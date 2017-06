O estado de saúde de Clodoaldo da Silva, de 43 anos, é estável, segundo o irmão Rodney Silva

publicado em 30/06/2017

Da redação

O motorista de caminhão, Clodoaldo da Silva, 43 anos, de Votuporanga, sofreu um acidente em Marabá-PA. Segundo o irmão de Clodoaldo da Silva, Rodney Silva, ainda não há informações sobre como foi o acidente.

Segundo o boletim médico do Hospital Regional, ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva, a UTI, desde quarta-feira (28). “Ele foi diagnosticado com politrauma. Foi submetido a tratamento cirúrgico e atualmente encontra-se estável”, afirmou a nota do boletim desta sexta-feira.

“Podemos trazer o Clodoaldo para São José do Rio Preto, mas via terrestre ele não suportaria a viagem e a opção era avião. Estamos vendo o que vamos fazer, porque tudo tem que ser custeado pela família”, explicou o irmão Rodney Silva. (Colaborou Gabriele Reginaldo)