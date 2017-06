O indivíduo foi conduzido para o 2º Distrito Policial e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste

publicado em 27/06/2017

De acordo com a PM, foi furtado um total de 30 metros de fios de 4 mm e 16 mm Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem por furto na tarde da última segunda-feira (26). Identificado como A.S.M., de 36 anos, o indivíduo foi conduzido para o 2º Distrito Policial e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça. Também foram apreendidos os fios furtados, uma escada e um alicate.

O flagrante aconteceu no bairro São Damião, após a PM receber uma denúncia anônima por meio do 190. Ao chegar no local, a equipe encontrou o homem em cima de uma escada com um alicate na mão. Segundo os policiais, ele estava se preparando para furtar um segundo poste da residência.

Ao ser abordado, o sujeito confessou a prática do furto e ainda afirmou que iria vender os fios para sustentar o vício de álcool e drogas. De acordo com a PM, foi furtado um total de 30 metros de fios de 4 mm e 16 mm.

Diante dos fatos, A.S.M. foi conduzido para o 2º DP, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Posteriormente ele foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.