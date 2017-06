Diante dos fatos, o jovem foi conduzido para o 3º DP e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça

publicado em 28/06/2017

Os objetos furtados foram encaminhados para o 3º DP e reconhecidos pela vítima Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz

A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu na tarde desta quarta-feira (28) um indivíduo por furto em residência. Identificado como F.H.L.L., de 24 anos, o jovem foi conduzido para o 3º Distrito Policial e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento da PM pelo bairro Portal do Sol. Em determinado momento, a equipe avistou um indivíduo saindo de um terreno pela rua Daniel Marin, ele estava empurrando uma bicicleta e carregando uma pochete. Ao ser abordado, os policiais constataram que dentro da pochete havia uma câmera digital fotográfica profissional e um aparelho celular. Questionado, ele confessou que tinha acabado de furtar os objetos em uma residência próxima do local.

Sendo assim, os policiais localizaram o local e encontraram a fechadura do vidro da cozinha quebrado. Ainda no quintal da residência, os objetos furtados estavam separados perto do portão, sendo três notebooks, um monitor de computador, um videogame com três controles e diversos jogos, uma mochila escolar, uma bolsa de couro, cabos de eletrônicos e R$ 12 em moeda.

Diante dos fatos, o jovem foi conduzido para o 3º DP e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça. A vítima esteve no local e reconheceu os objetos furtados.