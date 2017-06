Ocorrências foram atendidas pelas equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU; vítimas tiveram ferimentos leves

publicado em 22/06/2017

Quarto acidente da manhã desta quinta-feira ocorreu no cruzamento da avenida Vale do Sol com a rua Alfredo Gorayb, por volta das 8h20 (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação

Quem anda pelas ruas de Votuporanga já não tem tanta segurança. Somente na manhã desta quinta-feira, entre às 5h40 e 8h20, quatro acidentes de trânsito envolvendo carro e moto foram registrados.

O primeiro acidente foi por volta das 5h40, na avenida José Marão Filho. Segundo a Polícia Militar, um carro seguia sentido Centro-bairro, quando bateu em uma moto que seguia ao lado, após passar uma lombada. O condutor da moto, L.C.P., 40 anos, foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. O condutor do carro fugiu do local sem prestar socorros a vítima.

O segundo acidente foi registrado no cruzamento da avenida Prestes Maia com a rua Presidente Dutra. Segundo a PM, um carro avançou o sinal de “pare” e colidiu com uma moto que passava pelo local. J.S.A., 24 anos, condutora da moto, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhada para a UPA. A Carteira Nacional de Habilitação, CNH, da condutora da moto estava vencida.

O terceiro acidente aconteceu na rua das Bandeiras, por volta das 8h. Segundo a PM, os veículos seguiam pela via, quando a moto colidiu na traseira do veículo, que freou bruscamente. P.A.S.S., 24 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a UPA com ferimentos leves.

O quarto acidente registrado pelas equipes da PM, Corpo de Bombeiros e SAMU, foi no cruzamento da avenida Vale do Sol com a rua Alfredo Gorayb, por volta das 8h20. Segundo a PM, os dois veículos seguiam sentido cidade-rodovia, quando o carro virou à esquerda e a moto colidiu na traseira do veículo. G.G.S., 18 anos, foi socorrida pelo SAMU com ferimentos leves e encaminhada para a UPA.

As causas dos acidentes serão investigadas. (Colaborou Gabriele Reginaldo)