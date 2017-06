nvestigação da Polícia Civil começou em outubro do ano passado

publicado em 29/06/2017

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28) na Estância Bela Vista, em São José do Rio Preto (SP). De acordo com a polícia, três homens e uma mulher são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha envolvida no tráfico de drogas na região.

Segundo a polícia, o grupo vinha sendo investigado desde outubro do ano passado. A Polícia Rodoviária Federal chegou a apreender, em uma fiscalização de rotina, um carro carregado com tijolos de maconha no pedágio de Onda Verde (SP). A quadrilha estava agindo na região no transporte, armazenamento e distribuição de drogas.

Na casa da mulher, os policiais encontraram cocaína e uma balança usada para pesar drogas. Ela já tinha a prisão temporária decretada e foi presa em flagrante por tráfico. Um quinto suspeito está foragido.

Alguns veículos da quadrilha foram apreendidos, porque há suspeita de que tenham sido comprados com dinheiro ilícito ou usado como meio para o tráfico de drogas. Os indiciados responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico.