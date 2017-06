Sidnei Rocha, de 56 anos, morreu ontem após acidente que envolveu mais um carro e uma moto na rodovia Euclides da Cunha

publicado em 27/06/2017

O motociclista que morreu após ser atropelado na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, foi identificado como Sidnei Rocha, de 56 anos Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade

Aline Ruiz





O motociclista Sidnei Rocha, de 56 anos, morreu no fim da tarde desta terça-feira (27) após ser atropelado na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320. O acidente, que aconteceu nas proximidades do trevo de Simonsen, distrito de Votuporanga, também envolveu um carro e mais uma moto.

Segundo informações preliminares coletadas pelo A Cidade no local do acidente, o motociclista Sidnei Rocha, de 56 anos, seguia sentido Simonsen a Votuporanga quando, por motivos desconhecidos, caiu do veículo. Um carro que seguia na mesma direção arrastou a moto da vítima por alguns metros e parou no canteiro central. “Não consegui ver que a moto estava caída na pista, não freei na hora para não capotar o veículo”, contou o condutor do carro, J.L.R., de 53 anos.

Logo atrás do carro estava outra moto, que passou por cima da vítima que estava caída na pista. O motociclista, N.A.O., de 30 anos, disse que o sol atrapalhou a sua visão e não foi possível ver que tinha alguém na rodovia. “ Por sorte que eu não caí da moto e me machuquei também”, disse.

A vítima fatal e os outros dois homens envolvidos no acidente trabalhavam na mesma empresa, a Art Brasil. Eles estavam voltando para casa quando o acidente aconteceu. As unidades do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local para prestar os primeiros socorros.

O trânsito ficou parcialmente interditado e a equipe da Polícia Rodoviária também esteve no local para ajudar na sinalização. As reais causas do acidentes serão apontadas posteriormente.