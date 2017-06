Segundo a Santa Casa de Votuporanga, ele foi transferido para o HB para avaliação de bucomaxilo e seu estado de saúde é considerado estável

publicado em 24/06/2017

O motociclista R.R.S., de 44 anos, colidiu contra uma vaca que estaria solta pela pista (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz





O motociclista R.R.S., de 44 anos, que colidiu contra uma vaca na noite desta sexta-feira (23) na vicinal que liga Votuporanga a Álvares Florence, foi transferido na manhã deste sábado (24) para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Segundo a Santa Casa de Votuporanga, ele foi transferido para o HB para avaliação de bucomaxilo e seu estado de saúde é considerado estável.

O acidente também envolveu um Fiat Uno, de cor cinza, e uma moto de cor amarela. O motorista do carro fugiu após a batida, já as vítimas da outra motocicleta, o condutor R.F.D.N., de 38 anos, e a sua esposa, V.S.F., de 37 anos, que estava na garupa, sofreram ferimentos leves, foram levados para a Santa Casa, porém já estão em casa e passam bem, segundo a filha do casal. A Polícia Civil continua investigando o caso para descobrir quem é o dono da vaca, que fugiu após o impacto.





Acidente

Dois homens e uma mulher ficaram feridos em um acidente na noite desta sexta-feira (23), na vicinal Hebert Vinicius Mechi, que liga Votuporanga a Álvares Florence. Segundo informações da Polícia Militar, uma moto de cor preta, conduzida por R.R.S., de 44 anos, colidiu contra uma vaca que estaria solta pela pista.

Um carro Fiat Uno, de cor cinza, que seguia atrás, freou para não atropelar o motociclista. Neste momento, uma moto de cor amarela bateu contra o carro, derrubando o condutor R.F.D.N., de 38 anos, e a sua esposa, V.S.F., de 37 anos, que estava na garupa. Todos os envolvidos no acidente seguiam sentido Álvares Florence a Votuporanga.