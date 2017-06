Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (27), por volta das 17h30

publicado em 27/06/2017

Uma morte no trânsito foi registrada na tarde desta terça-feira (27), por volta das 174h30, na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades do trevo de Simonsen, distrito de Votuporanga. Um motociclista caiu e foi atropelado por uma moto.

Conforme relatos ainda não oficiais, o motociclista seguia em uma Honda Titan quando caiu. Um carro que trafegava atrás dele, bateu e arrastou a moto por alguns metros. Então, outra motocicleta, que seguia atrás do carro passou por cima do corpo do homem.