Integração entre Secretaria de Trânsito e Polícias Civil e Militar pretende coibir ainda mais os acidentes nas ruas da cidade

publicado em 19/06/2017

As fatalidades no trânsito de Votuporanga têm deixado autoridades e especialistas no assunto em estado de alerta e preocupação. Embora as ações de educação sejam feitas com frequência nas escolas do município e por meio de campanhas pontuais como a do Maio Amarelo, nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança tem se empenhado em unir mais esforços no sentido de conscientizar a todos sobre atos de imprudência e a importância de se obedecer às regras de tráfego.

Em reunião com a Polícia Militar na manhã de ontem, foram definidas algumas ações ostensivas e preventivas que serão desenvolvidas por agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança em conjunto com os policiais militares.

“Sabemos que as viaturas com os oficiais intimidam atitudes imprudentes no trânsito. Sendo assim, vamos intensificar ainda mais a presença dos nossos agentes e policiais em pontos estratégicos. O trabalho será de orientação, porém, com mais veemência junto àqueles que desrespeitam às leis”, explicou o Secretário da Pasta, Jair de Oliveira.

Outra medida que será adotada é que a Secretaria passará a ter acesso aos laudos da Polícia Científica que apontam as causas dos acidentes. “Assim podemos ter um conhecimento ainda maior do que pode ser feito pelo Poder Público e trabalhar da forma como for preciso para evitarmos ao máximo essas fatalidades”, afirmou Jair de Oliveira.

Conscientização nas escolas

No mês passado, agentes de trânsito da Secretaria, bem como todo o corpo técnico da pasta, estiveram ainda mais presentes nas escolas com ações educativas programadas pelo movimento Maio Amarelo. Cerca de 2 mil alunos de escolas municipais, estaduais e particulares receberam orientações sobre condutas seguras e adequadas no trânsito.

“Eles são os nossos futuros motoristas e, mais que isso, são nossos ‘fiscais’ que atuam de forma mais direta aos pais e familiares”, explicou o secretário de Trânsito. A intenção da Secretaria é expandir ainda mais este trabalho envolvendo crianças e adolescentes.

Investimento em sinalização

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança mantém ainda um trabalho constante de manutenção ou criação de novas pinturas de solo e sinalização. Tem investido também na troca de placas de nomes de ruas que podem contribuir para maior fluidez no trânsito.

Além disso, pela Secretaria de Obras mais de 800 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas para recuperação das vias e essa manutenção continua, inclusive com o trabalho de recapeamento em diversos pontos da cidade.

“O Poder Público tem feito a sua parte na manutenção das vias e sinalização com um intenso trabalho em várias frentes, mas é preciso que os motoristas e pedestres também estejam atentos e respeitem as regras”, destacou o secretário.

Outro esforço da Prefeitura foi no sentido de valorizar e ampliar a Atividade Delegada. Em tratativas com a PM e por meio do aumento do reajuste nos valores do convênio entre município e Estado para a manutenção da atuação dos policiais militares no programa de segurança Atividade Delegada.

Em Votuporanga, estima-se que a presença dos policiais em Atividade Delegada tenha aumentado em torno de 30% em toda a cidade. O projeto de lei do prefeito João Dado aprovado por unanimidade em março deste ano pela Câmara de Vereadores assegurou o valor de R$ 35 a hora paga aos tenentes da PM e para os demais homens da corporação, R$ 22.

Números

Mesmo com a frota em constante crescimento, houve redução no registro de acidentes. Conforme números obtidos com a Polícia Militar, nos primeiros cinco meses deste ano aconteceram 546 ocorrências envolvendo vítimas ou não e no mesmo período de 2016 foram 566, incluindo também os registros de atropelamentos. No relatório elaborado pela PM, não estão registradas vítimas fatais. Já no mês de junho, até o momento, foram 51 acidentes contra 104 registrados em todo o mês do ano passado.

“Em números absolutos, nos primeiros cinco meses são 20 ocorrências a menos que no mesmo período do ano passado. Mas, se analisarmos proporcionalmente à quantidade de veículos existente na cidade, essa redução será ainda maior. Embora os números de acidentes apresentem redução no comparativo com o mesmo período do ano passado, temos que permanecer alertas e fazer cada um a sua parte. É de extrema importância que os motoristas, principalmente motociclistas, utilizem os princípios básicos do raciocínio lógico ao fazer ultrapassagens, que todos utilizem setas e sinais para conversões e também respeitem os limites de velocidade”, finalizou.

De acordo com dados do Infosiga sobre Votuporanga, de janeiro a maio foram registradas seis mortes provocadas por acidentes de trânsito em 2017 e no mesmo período do ano passado também seis mortes. Já em junho de 2016 foram três e neste ano quatro até o momento em vias da cidade.