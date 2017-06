De acordo com a funerária, assim que liberado, o corpo do aposentado será velado e sepultado em Valentim Gentil

publicado em 26/06/2017

Morador de Votuporanga foi atropelada na ponte e morreu no local

Da redação

Um morador de Votuporanga, identificado como José Antônio Nogueira, de 67 anos, morreu atropelado na tarde desta segunda-feira (26), por volta das 18h15, enquanto pescava na ponte do rio São João do Marinheiro, em Cardoso. Morador da rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos e muito conhecido no município, ele não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local.

Segundo informações de parentes, José Antônio Nogueira era aposentado e trabalhou por muitos anos na Ford. O corpo foi encaminhado para Santa Casa de Cardoso e posteriormente ao Instituto Médico Legal (IML). De acordo com a funerária, assim que liberado, o corpo será velado e sepultado no município de Valentim Gentil.