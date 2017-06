Identificados como D.V., de 16 anos, e D.M., de 13 anos, os adolescentes foram encaminhados para o 3º Distrito Policial, onde um boletim de ocorrência foi realizado

publicado em 19/06/2017

Objetos apreendidos pela equipe da Força Tática de Votuporanga (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga apreendeu dois menores por furto em uma residência no bairro da Estação. Identificados como D.V., de 16 anos, e D.M., de 13 anos, os adolescentes foram encaminhados para o 3º Distrito Policial, onde um boletim de ocorrência foi realizado. Os menores foram liberados na presença dos responsáveis e aguardam a decisão da Vara da Infância e Juventude.

O fato aconteceu ontem, durante patrulhamento da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga. Os dos indivíduos entraram em uma residência no bairro da Estação, neste momento a polícia recebeu uma denúncia sobre o caso e se deslocou para o local, onde a equipe, composta pelo cabo José e soldado Edwaldo, se deparou com um sujeito fugindo da casa levando moedas furtadas. Já o outro estava dentro do quintal com um notebook.

Ao realizarem a abordagem, foi constato que os dois eram menores, D.V., de 16 anos, e D.M., de 13 anos. Segundo informações da PM, eles conseguiram entrar na residência após pularem o muro e arrombarem a janela dos fundos. Com eles ainda foram encontradas bijuterias, além de um cofre.