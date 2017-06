O rapaz foi conduzido para a sede da Dise e encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça

publicado em 23/06/2017

Drogas, objetos e dinheiros apreendidos pela Dise de Votuporanga na manhã de ontem em Nhandeara Foto: Divulgação/Dise de Votuporanga

Aline Ruiz





A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga combateu mais uma vez o tráfico de drogas na região. Na manhã de ontem, os policiais civis prenderam o traficante L.H.G.M., de 22 anos, mais conhecido por “Lucão”, na cidade de Nhandeara. O rapaz foi conduzido para a sede da Dise e encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça. Também foram apreendidas porções de cocaína, maconha e crack, além de uma quantia em dinheiro.

A Dise já está há um tempo investigando o crime de tráfico de drogas praticado pelo indivíduo L.H.G.M., de 22 anos, mais conhecido por “Lucão”, na cidade de Nhandeara. Ontem, os policiais receberam informações de que o rapaz mantinha grande quantidade de drogas para venda em sua residência, localizada na rua Saad Abib, no bairro Cohab.

Durante busca no local, foram localizadas no quarto do indivíduo diversas pedras brutas de crack, ainda para serem fracionadas em porções menores para a venda, que após preparadas renderiam cerca de 30 invólucros, uma porção grande de maconha, que renderia cerca de seis invólucros, e quatro porções de cocaína prontas para a venda. Ainda no quarto, os policiais encontraram objetos usados para produzir as porções.

Prosseguindo nas diligências, desta vez em um prédio, localizado na rua Dr. Aderbal Vilalva Ribeiro, onde funcionava uma bicicletaria da família do rapaz, local onde ele era constantemente visto fazendo contato com os dependentes e usava como ponto principal para o comércio de drogas. Lá, foram localizadas dezenas de plásticos já recortados para embalar drogas, além de um prato contendo cocaína e uma faca também impregnada de droga, indicando que naquele local ele produzia as porções para serem comercializadas.

Questionado, “Lucão” admitiu que comercializava os entorpecentes. Havia ainda em seu poder uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para o rapaz, sendo que o mesmo foi conduzido para a sede da Dise de Votuporanga e encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.

As drogas também foram apreendidas e serão encaminhadas para exames preliminares, juntamente com demais objetos relacionados.