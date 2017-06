Aline Ruiz

O Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Votuporanga julgou e inocentou nesta sexta-feira (30) Aparecido Alves da Silva, de 69 anos, acusado de matar a facadas Clayton José Mucci, de 33 anos, em janeiro deste ano, no bairro Pozzobon. Segundo a sentença, foi reconhecida a materialidade, a letalidade e a autoria do réu, porém, foi decidido pela absolvição por legítima defesa.

O júri teve início às 9h, no Fórum da Comarca de Votuporanga, e terminou por volta das 15h. Durante a leitura da sentença, o juiz Jorge Canil afirmou que os jurados acataram a tese de legítima defesa dos advogados do réu Marco Antonio Gianesi, Gésus Grecco e Haislan Filassi. A decisão foi de 4 votos a 2, sendo assim, Aparecido Alves da Silva foi absolvido.





Acusação

A promotora de Justiça Renata França Cevidanes se manifestou pela condenação do réu. Ela pediu reconhecimento de uma causa de diminuição de pena, porém, os jurados entenderam pela absolvição e reconheceram a existência de legítima defesa. “Foi um resultado que seria possível dentro daquilo que eu pude aferir ao longo do estudo do processo, enfim, vou analisar com calma a decisão dos jurados, mas entendo que todos os pontos foram explanados tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público”, explicou a promotora.





Defesa

A tese defendida pelos advogados de defesa foi que o réu agiu em legítima defesa. “Quatro votos entenderam que ele deveria ser absolvido porque a forma usada por ele no dia do ocorrido, se ele não tivesse agido daquela forma, ele poderia ter morrido e aí seria a vítima que estaria sendo julgada”, contou o advogado Marco Antonio Gianesi

Então, dentro desse contexto, o advogado afirmou que a promotoria pode recorrer, porém, vai ficar a critério dela analisar essa questão. Quanto a soltura do réu, o advogado afirmou que o alvará já foi expedido e o Centro de Detenção Provisória de Riolândia também já foi comunicado. “Não tendo nada para impedir a soltura, ele vai ganhar a liberdade hoje (ontem) ou, no máximo, amanhã (hoje)”, completou.





Relembre o caso

Aparecido Alves da Silva, de 69 anos, está preso desde o dia que ocorreu o crime, registrado como o primeiro homicídio de 2017. Na época, o caso chocou a população da Zona Norte da cidade. O motivo foi uma discussão por cobrança de aluguel.

O desentendimento acorreu na rua Nassif Miguel, no bairro Pozzobon. Aparecido Alves da Silva aplicou três golpes de faca em Clayton. Uma das facadas teria atingido o peito da vítima, que caiu no chão sem reação. Ele morreu no hospital após ser socorrido.