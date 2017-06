Segundo informações da Polícia, apuradas pelo A Cidade, W.S.F já foi preso pelos crimes de furto e tentativa de estupro

publicado em 26/06/2017

Policias da Rocam detiveram W.S.F na tarde desta segunda-feira (26)

Da redação

Depois da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (ROCAM) da Polícia Militar deter um homem suspeito de aterrorizar e tentar estuprar pelo menos cinco mulheres nas ruas de Votuporanga, a delegada Edna Rita de Oliveira Freitas, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Votuporanga, concluiu que no momento faltam provas para pedir a prisão do indivíduo.

O homem, identificado como W.S.F, de 40 anos, foi liberado no início da noite desta segunda-feira (26), após prestar depoimentos na DDM. De acordo com policiais que acompanharam o caso, a delegada irá solicitar ao Ministério Público pedido para reinternação imediata de W.S.F em uma clínica psiquiátrica.

Segundo informações da Polícia, apuradas pelo A Cidade, W.S.F já foi preso pelos crimes de furto e atentado violento ao pudor. Ele cumpriu a pena de oito anos internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté. O homem havia sido liberado do tratamento a cerca de um mês.

O caso

Depois da foto de um homem circular por diversos grupos de WhatsApp como um suposto estuprador que mexia com mulheres nas ruas de Votuporanga, a Polícia agiu no fim da tarde desta segunda-feira (26) e abordou o indivíduo no cruzamento das ruas São Paulo e Guaporé.

Morador da rua Ceará, W.S.F, de 40 anos, foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Votuporanga para prestar esclarecimentos.

Junto de W.S.F foi encontrado uma faca. Ele é acusado e suspeito de tentar estuprar mulheres na cidade. Segundo relato dos policiais que atenderam a ocorrência, o homem "pegava as mulheres pelos braços, puxava, e tentava passar a mão em partes íntimas". Cinco vítimas se apresentaram na DDM para prestar depoimentos, mas a suspeita é que mais mulheres tenham sido vítimas.